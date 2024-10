Fakour-90 to tajemnicza broń Iranu. Skopiowali amerykańskie rakiety

Mimo tego Iran przez ponad 40 lat zdołał utrzymać Tomcaty w służbie. Choć liczba zdolnych do lotu samolotów jest obecnie szacowana na 12-24 egzemplarze, a maszyny te co pewien czas są tracone w wypadkach, Iran nie tylko samodzielnie modernizuje amerykańskie samoloty , ale także tworzy dla nich własne uzbrojenie.

Głównym atutem F-14 były pociski AIM-54 Phoenix. To broń dalekiego zasięgu wyposażona we własny radiolokator, zdolna do niszczenia celów odległych o 180 km, a przy tym bardzo szybka – prędkość Phoeniksów to Mach 5 – ponad 6 tys. km/h. Ponieważ zapas oryginalnych, dostarczonych z USA rakiet został wyczerpany, Iran opracował własny zamiennik – pocisk Fakour-90.