Facebook: "Wyzwanie przyjęte". Jest się czym przejmować? Spytaliśmy eksperta

Facebook został zalany kolejnymi znaleziskami z rodzinnych archiwów. Tak samo było rok temu, gdy serwis zdominował "10 years challenge" - wrzucanie zdjęć z "dziś" i sprzed 10 lat. "Ale to wcale nie jest zabawa" - pojawiły się głosy . Eksperci ostrzegali, że to metoda Facebooka na wyciągnięcie zdjęć do trenowania algorytmów przetwarzania twarzy. Ile w tym racji?

Ciągle głodny danych

Skąd się wzięło nowe wyzwanie? Nie wiadomo. Nie sposób sprawdzić, czy to oddolna inicjatywa, czy opłacony przez agencję projekt. Ważniejsze pytanie brzmi: czy jest się czego bać? Po co Facebookowi nasze (kolejne) zdjęcia z liceum? Albo zabawne, ale kiepskiej jakości fotografie z dzieciństwa.

Algorytm starzenia

- Takie narzędzie byłoby pomocne w poszukiwaniu osób zaginionych lub przestępców ukrywających się latami przed policją. Można by też spróbować napisać algorytm, który odgadnie datę zrobienia zdjęcia po wyglądzie i ubiorze osób na nim widniejących, ale do tego niepotrzebne są pary zdjęć. I to by było na tyle.

W kwestii tego, czy nowe wyzwanie jest tajnym planem Facebooka, aby jeszcze lepiej sprofilować użytkowników w celach reklamowych, dr Nielek jest sceptyczny. - Dajemy Facebookowi dobrowolnie już tak ogromne ilości danych o nas samych, że kilka zdjęć sprzed 10 lat nie zrobi tak naprawdę większej różnicy - uspokaja ekspert.