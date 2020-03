Koronawirus. Tak Facebook walczy z fake newsami

Założyciel Facebooka, podczas telefonicznej konferencji z dziennikarzami powiedział, że kolejne wyzwanie na liście wyzwań, to zatrzymanie dezinformacji szerzonej na jego portalu. W tym celu Facebook podjął współpracę z WHO, która ma identyfikować i usuwać fake newsy.

Znaczna większość pracowników Facebooka pracuje z domu, te same warunki chcemy zapewnić naszym podwykonawcom, jak np. osobom weryfikującym treści pojawiające się na Facebooku. W tej kwestii portal pracuje też nad rozwojem weryfikacji przez sztuczną inteligencję. Przy tej okazji Mark Zuckerberg odniósł się do przypadku, w którym wiele rzetelnych artykułów dotyczących koronawirusa zostało oznaczonych jako spam. Według szefa Facebooka było to błędne oznaczenie spowodowane przez usterkę techniczną i taka sytuacja ma się już nie pojawić.