Te myśliwce są bezcenne. Naprawa jednego trwała 5 lat

Do wypadku doszło 13 kwietnia 2018 r. w czasie egzaminu końcowego na kursie pilotów myśliwskich TOPGUN. F-22 miał być wykorzystany jako przeciwnik dla uczestniczących w kursie pilotów marynarki wojennej latających na F/A-18 Super Hornetach. W czasie startu pilot rozpędził samolot do 220 km/h po czym wciągnął podwozie sądząc, że maszyna jest już w powietrzu. Było jednak inaczej. Zaraz po schowaniu podwozia brzuch samolotu uderzył o pas startowy i z dużą prędkością ślizgał się po nim na dystansie 1985 m.

Po zakończeniu badania przyczyn wypadku przystąpiono do odbudowy myśliwca piątej generacji. Najpierw grupa techników z 3. Skrzydła Myśliwskiego udała się do bazy Fallon aby rozmontować uszkodzony samolot na części i przygotować go do transportu do bazy macierzystej. Te prace zajęły miesiąc. Na Alaskę F-22 został przetransportowany na pokładzie samolotu transportowego C-5 Galaxy.