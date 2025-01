Mocny apel Ukrainy do kraju NATO. Żądają obiecanych F‑16

Zachodni sojusznicy zobowiązali się do przekazania Ukrainie myśliwców F-16 w zmodyfikowanych wariantach F-16A/B MLU (Mid-Life Update z lat 90. XX wieku). Maszyny te są wyposażone lepsze radary, a także przystosowane do współpracy z szerszą gamą uzbrojenie, w tym z pociskami AIM-120 AMRAAM o zasięgu ok. 100 km. Z drugiej strony maszyny przeszły zmiany związane z demontażem sprzętu zastrzeżonego dla państw NATO, w efekcie czego nie posiadają np. systemu informacji taktycznej Link-16, na co narzekają niektórzy ukraińscy eksperci.