Ewidentnie mają dość Putina. Zwiększą pomoc dla Ukrainy

Szwecja, która już wysłała na front wiele bardzo cennej broni, zamierza zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Poza dodatkowym wsparciem finansowym na zakup systemów obrony powietrznej skandynawski kraj bierze pod uwagę przekazanie armii obrońców kolejnego arsenału ze swoich zasobów. Chodzi o systemy RBS-70. Wyjaśniamy, co to za broń.

Szwedzki minister obrony Pål Jonson potwierdził, że jego kraj dołączy do niemieckiej inicjatywy, która ma na celu znalezienie i zakup dodatkowych systemów obrony powietrznej dla Ukrainy. Poszukiwania koncertują się przede wszystkim na systemach Patriot, ale dla Kijowa cenna jest również inna broń pozwalająca skutecznie wykrywać i niszczyć rosyjskie pociski oraz samoloty. Szwedzi mogą przynajmniej w pewnym stopniu odpowiedzieć na takie potrzeby.

Dodatkowe systemy RBS 70 dla Ukrainy?

– W tej chwili skoncentrujemy się na wkładzie finansowym, a także prawdopodobnie na transferze RBS 70, ponieważ może to zmniejszyć presję na pozyskanie systemów Patriot – powiedział Pål Jonson.

RBS 70 to przenośny przeciwlotniczy system rakietowy krótkiego zasięgu, którego produkcję w zakładach Saab Bofors Dynamics rozpoczęto w 1977 r. Ukraińcy żołnierze już go znają, ponieważ nieznana liczba egzemplarzy RBS 70 trafiła na front w 2023 r. Co ważne, to broń, która okazała się bardzo skuteczna w zwalczaniu rosyjskiego lotnictwa, więc kolejny transfer z pewnością byłby dodatkowym wzmocnieniem ukraińskiej armii.

Konstrukcja RBS 70 jest stosunkowo prosta, co ma zarówno zalety, jak i wady. Do tych pierwszych można zaliczać niski koszt produkcji i eksploatacji oraz niewrażliwość na systemy walki elektronicznej, a do tych drugich przede wszystkim konieczność naprowadzania pocisku na cel aż do chwili trafienia. Wynika to z budowy tego systemu, rakiety są naprowadzane na cel działa w oparciu o oświetlenie wrogiej jednostki powietrznej wiązką laserową.

Szwedzka broń w Ukrainie

Pierwsze wersje RBS 70 cechowały się zasięgiem ok. 5000 m. Szwedzi przez lata dokonywali jednak ciągłych usprawnień, w efekcie których RBS 70 wzbogacił się m.in. o celownik termowizyjny, a zasięg rażenia wzrósł do ok. 9000 m. Maksymalny pułap, na jakim można zaatakować wrogie cele tym systemem to z kolei ok. 5000 m. Prędkość pocisków wystrzeliwanych z RBS 70 dochodzi do ok. 681 m/s. Stosowane w nich głowice ważą nie więcej niż 1,1 kg.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski