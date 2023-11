Szwedzkie złoto trafione. Rosjanie dopadli Stridsvagn 122

Uszkodzony Stridsvagn 122 został zauważony w materiale opublikowanym przez Rosjan. Jarosław Wolski, analityk ds. obronności, podkreślił na swoim profilu w serwisie X (dawny Twitter), że widoczny na nagraniu dym z włazu dowódcy "nie nastraja optymistycznie". Jego zdaniem w przedziale załogi mogło dojść do znacznych zniszczeń.

Dostawy czołgów Stridsvagn 122 zakończyły się we wrześniu, poinformowano wtedy o przekazaniu Ukrainie wszystkich 10 sztuk, które wcześniej obiecano .

Stosunkowo szybko zaczęły pojawiać się doniesienia o udanych akcjach Rosjan przeciwko załogom szwedzkich czołgów. Pod koniec października mówiono o trzech potwierdzonych stratach, najnowsza jest (przynajmniej) czwartą. Trzeba jednak podkreślić, że niektóre egzemplarze zostały uszkodzone delikatnie i ich naprawy nie powinny zająć dużo czasu, a inne bardziej. Ostatni z uszkodzonych Stridsvagn 122 zapewne nie wróci szybko do służby.

Eksperci, w tym Jarosław Wolski, oceniają Stridsvagn 122 jako najlepsze i najbardziej opancerzone czołgi spośród wszystkich, jakie trafiły do Ukrainy z Zachodu. Bazują na dobrze znanych niemieckich czołgach Leopard 2A5, ale posiadają wiele zmian konstrukcyjnych.

Stridsvagn 122 cechują się licznymi wzmocnieniami (mają m.in. wzmocniony strop oraz burty kadłuba i wytrzymalsze zbiorniki paliwa). Posiadają też zaawansowany system kierowania ogniem, któremu bliżej do rozwiązania z Leoparda 2A6 niż Leoparda 2A5 oraz system dowodzenia i kontroli Tank Command and Control System (TCCS).

Z niemieckiego pierwowzoru zachowano główne uzbrojenie w postaci armaty gładkolufowej L/44 kal. 120 mm, silnik o mocy 1500 KM oraz zawieszenie. Załoga Stridsvagn 122 może wykorzystywać także dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm oraz wyrzutnię granatów dymnych kal. 80,5 mm. Chociaż Stridsvagn 122 jest cięższy (waży ok. 60 t) niż Leopard 2A5 może rozpędzać się do ok. 70 km/h.