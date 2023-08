Ewakuacja rosyjskiego lotnictwa. Samoloty i śmigłowce wycofane z Białorusi

O nietypowych ruchach rosyjskiego lotnictwa poinformował na Telegramie kanał Białoruski Hajun . To miejsce, gdzie publikowane są informacje o działaniach rosyjskich wojsk na Białorusi. Jeszcze w marcu 2022 r. kanał został uznany przez reżim Aleksandra Łukaszenki za "organizację ekstremistyczną", jednak nie zaprzestał działalności.

W skład grupy weszły cztery śmigłowce transportowe Mi-8 i sześć szturmowych Mi-24 (maszyny tego typu, należące do Białorusi, brały udział w prowokacji granicznej nad Białowieżą ).

Śmigłowce przeleciały granicę białorusko-rosyjską i wylądowały w Seszczy w obwodzie briańskim. Kolejny rosyjski śmigłowiec Mi-24 wystartował z Maczuliszczy około godz.14 i również poleciał do Seszczy.

Poza śmigłowcami do Rosji odleciały także samoloty. Jak podaje Białoruski Hajun, ok. 13:30 z lotniska w Baranowiczach wystartowały samoloty Su-34 i Su-30SM – w sumie dziewięć maszyn. Podobnie jak wcześniej śmigłowce, rosyjskie samoloty przeleciały nad obwodem mohylewskim i przekroczyły granicę z Rosją.

Rosyjska obecność wojskowa na Białorusi to efekt zawartej w 1997 r. dwustronnej umowy o współpracy wojskowej, jednak do ok. 2020 r. rosyjska obecność wojskowa na Białorusi była ograniczona. Jak wskazuje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), sytuacja zmieniła się po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach.