Europejski czołg przyszłości. Budzi emocje, ale wciąż go nie ma

MGCS (Main Ground Combat System, pol. Podstawowy Lądowy System bojowy) to francusko-niemiecki program budowy czołgu nowej generacji, a nawet całego systemu bojowego. Pojazdy, które powstaną w jego ramach, zastąpią w przyszłości francuskie czołgi AMX Leclerc i niemieckie Leopardy 2.

Ambitny projekt realizowany jest od 2015 r. Francuski Nexter i niemiecka firma KMW zawiązały wówczas spółkę joint venture KANT (obecnie KNDS). Z czasem strona niemiecka zaczęła naciskać na włączenie do programu koncernu Rheinmetall, który wraz z KMW jest producentem Leoparda 2. Zakładano, że Francuzi będą odpowiadać za połowę prac, a podmiotom niemieckim przypadnie po 25 proc. Obie strony wykazują wciąż zainteresowanie włączeniem do projektu kolejnych firm, np. niemieckiego Hensoldta czy francuskiego Thalesa.

Przy tak wielkim programie (jego wartość może przekraczać 100 mld euro w ciągu kilku dekad) kluczowe jest kalendarium. Według harmonogramu sprzed pięciu lat do 2028 r. trwać miała faza demonstracyjna podzielona na dwa etapy. Pierwszy zakładał, że do 2024 r. zostanie zdefiniowana docelowa architektura systemu MGCS: połączenie wymagań armii Niemiec i Francji oraz odpowiedź na pytanie, jakie pojazdy poza czołgiem miałyby się pojawić. W drugim etapie, który docelowo ma być realizowany do 2028 r., planowano stworzenie demonstratorów technologii. Ich testy pozwoliłyby sprawdzić słuszność przyjętych wymagań.