"Najlepszy czołg w NATO". Testy Challengera 3 trwają za naszą granicą

Czołg podstawowy Challenger 3 to wynik współpracy pomiędzy niemieckim koncernem Rheinmetall a brytyjskim BAE Systems. Maszyna obecnie znajduje się w fazie rozwoju. Jej prototyp został przekazany na testy do Niemiec. W ich trakcie czołg zostanie sprawdzony w warunkach operacyjnych, co pozwoli zweryfikować, czy spełnia on wymogi stawiane przez brytyjską armię. Dotyczą one głównie bezpieczeństwa załogi i jej komfortu, a także skuteczności czołgu. Łącznie testy przeprowadzane zarówno w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii mają trwać 18 miesięcy.