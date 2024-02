Do polskich żołnierzy dołączyli Brytyjczycy, Hiszpanie, Turcy oraz Albańczycy. Celem misji Brilliant Jump 24 jest przetestowanie możliwości związanych z przerzutem sił szybkiego reagowania na wschodnią flankę NATO. Część zagranicznych żołnierzy była już na miejscu z uwagi na ćwiczenia Steadfast Defender 2024 , jednak – jak podaje hiszpański portal outono.net, dodatkowe jednostki przybyły do Polski m.in. drogą morską (np. hiszpańskie Leopardy).

Większość polskich maszyn – jak czytamy – miało zaś trafić do Drawska poprzez transport kolejowy lub drogowy. Ze zdjęć opublikowanych przez 1. Warszawską Brygadę Pancerną wynika, że Leopardy 2A5 Wojska Polskiego trafiły na poligon na platformach kolejowych, skąd zostały już ściągnięte i przygotowane do prowadzenia misji mającej na celu sprawdzenie, jakie są możliwości przerzutu sił NATO na wschodnią flankę .

Przypomnijmy, że wersja 2A5 to jeden z podstawowych czołgów wykorzystywanych przez Wojsko Polskie. Służy do zwalczania celów opancerzonych przy użyciu armaty kal. 120 mm (Rh-M-120), ale też naziemnych i powietrznych przy wsparciu karabinów maszynowych. Leopard we wspomnianym wariancie trafił do służby w niemieckiej Bundeswehrze w 1979 r. i stanowił wówczas znaczne unowocześnienie wozów bojowych tej klasy. Wynikało to ze zwiększenia siły ognia, ochrony pancernej i mobilności względem poprzedników.