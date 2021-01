Elon Musk: Jeff Bezos próbuje zrujnować Starlink

Jak donosi portal CNBC, spór rozpoczął się, gdy Musk zgłosił się do Federalnej Komisji Łączności (FCC) o pozwolenie na przeniesienie niektórych satelitów Starlink na niższą wysokość niż pierwotnie było to zakładane.

Elon Musk i Jeff Bezos mają inne wizje

Amazon uznał to za nieczystą zagrywkę, ponieważ taka wysokość będzie kolidowała z planowaną konstelacją systemu Kuiper. Według CNBC Amazon w grudniu 2020 roku poprosił przewodniczącego FCC, Ajita Pai, o ograniczenie wysokości satelitów SpaceX do 580 km, dopóki nie zostanie udowodnione, że nie będą kolidować z satelitami Jeffa Bezosa.

Reporter CNBC Michael Sheetz dotarł do dokumentów FCC, które opublikował na Twitterze. Wynika z nich, że SpaceX stanowczo zareagowało na sugestie Amazona, przekonując komisję, że to sposób firmy na zwalczanie konkurencji i jednocześnie "wprowadzające w błąd twierdzenie o ingerencji".

Elon Musk nie jest zadowolony

Elon Musk również odniósł się do całej sprawy za pośrednictwem Twittera. W opublikowanym wpisie podkreślił, że cała sytuacja nie służy społeczeństwu, a projekt Kuiper wciąż jest daleki od realizacji. Amazon ogłosił go w 2019 roku, ale nie wysłał jeszcze ani jednego satelity internetowego w kosmos. Z kolei SpaceX do tej pory umieściło na niskiej orbicie okołoziemskiej 1025 Starlinków. Dodatkowo czerwcu 2020 roku firma uruchomiła ograniczoną publiczną wersję beta usługi satelitarnej Starlink za 99 dolarów miesięcznie i przy jednorazowej opłacie za sprzęt w wysokości 499 dolarów.

- Zaprojektowaliśmy system Kuipera, aby uniknąć interferencji ze Starlink, a teraz SpaceX chce zmienić projekt swojego systemu. Zmiany te nie tylko stwarzają bardziej niebezpieczne środowisko dla kolizji w kosmosie, ale także zwiększają zakłócenia radiowe dla klientów. Pomimo tego, co SpaceX publikuje na Twitterze, to proponowane przez SpaceX zmiany ograniczyłyby konkurencję między systemami satelitarnymi. Wyraźnie w interesie SpaceX jest stłumienie konkurencji w zarodku, jeśli to możliwe, ale z pewnością nie leży to w interesie publicznym – powiedział rzecznik Amazon w rozmowie z portalem Futurism.