Elon Musk i SpaceX odliczają minuty. Rozpoczyna się historyczna misja Transporter-1

Elon Musk i jego kosmiczna firma SpaceX odliczają minuty do rozpoczęcia misji Transporter-1. Początek przedsięwzięcia został zaplanowany na sobotę 23 stycznia na godzinę 15:40 czasu polskiego . To właśnie wtedy z platformy SLC-40 na Cape Canaveral na Florydzie wystartuje rakieta Falcon 9, która wyniesie w kosmos 143 satelity.

Oglądaj na żywo poniżej.

Misja Transporter-1

Według dostępnych informacji na pokładzie rakiety ma znaleźć się również kilkadziesiąt satelitów zakontraktowanych bezpośrednio przez SpaceX. Dodatkowo firma Elona Muska ma wystrzelić pierwsze 10 satelitów konstelacji Starlink na orbitę polarną. Będzie to możliwe dzięki zezwoleniu od Federalnej Komisji Łączności (FCC), które kosmiczna firma otrzymała 8 stycznia bieżącego roku. W sumie w ramach misji Transporter-1 na orbitę trafią 143 satelity i będzie to rekordowa liczba w historii lotów kosmicznych.

SpaceX pobije rekord

Po oddzieleniu się drugiego stopnia planowane jest lądowanie boostera na platformie Of Course I Still Love You na Atlantyku. Bardzo możliwe, że zostanie także podjęta próba odzyskania osłon ładunku rakiety za pomocą statków Ms. Tree oraz Ms. Chief.