SpaceX buduje ogromny, pływający port kosmiczny [Zdjęcia]

O tym, że firma Elona Muska zakupiła dwie platformy wiertnicze, media donosiły już jakiś czas temu. SpaceX nazwał je Fobos i Deimos, na cześć dwóch księżyców Marsa, co dodatkowo wskazuje na to, że będą one wykorzystywane do obsługi startów rakiet Super Heavy, mających wziąć udział w misjach na Czerwoną Planetę.