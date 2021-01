SpaceX z nowym rekordem. Firma wystrzeliła ponad 140 satelitów

Misja Transporter-1 to początek dochodowego biznesu dla SpaceX. Kosmiczna firma Elona Muska ujawniła program SmallSat Rideshare w 2019 roku, ale dopiero teraz udało się go wdrożyć w życie. Program zakłada wynoszenie w kosmos dziesiątek satelitów o różnych kształtach i rozmiarach. Dzięki temu zapewni stosunkowo tani dostęp do przestrzeni kosmicznej dla małych firm satelitarnych. Ceny tego typu usług zaczynają się od 1 miliona dolarów za ładunek o masie nieco powyżej 200 kilogramów.