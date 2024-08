Amunicja nie dla Polski. Zagraniczny dostawca odmówił przekazania pocisków

Firma Denej Munition to południowoafrykański producent amunicji artyleryjskiej. Obecnie jej właścicielem jest niemiecki koncern Rheinmetall. Po wybuchu wojny w Ukrainie Polska – obok wielu innych państw – poszukując możliwości szybkich dostaw amunicji 155 mm zamówiła w RPA 55 tys. pocisków.

Ponad dwa lata po podpisaniu tamtej umowy zapadła decyzja: amunicji dla Polski nie będzie . Wstrzymano także dostawy dla Turcji i Arabii Saudyjskiej. Władze RPA argumentują swoją decyzję obawą, że pociski po dostarczeniu Polsce mogłyby zostać przekazane do Ukrainy.

Z powodów politycznych byłby to dla RPA problem ze względu na coraz ściślejszą współpracę z Rosją , przejawiającą się m.in. w budowie centrum serwisowego dla eksploatowanych w Afryce rosyjskich śmigłowców. Rządząca RPA partia Afrykański Kongres Narodowy (ANC) jest zarazem finansowana przez rosyjskie firmy.

Zamówiona w RPA amunicja to pociski z rodziny Rheinmetall Assegai. Są to pociski kilku rodzajów – od burzących i odłamkowo-burzących po tzw. amunicję małowrażliwą (insensitive munition - IM). To specjalny rodzaj pocisków, opracowany w celu zmniejszenia wrażliwości na bodźce mechaniczne, dzięki czemu maleje ryzyko jej wybuchu.