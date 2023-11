Eksplodujący prezent urodzinowy z Niemiec. To zabiło adiutanta Załużnego

Jest to stosunkowo nowa konstrukcja zaprojektowana w latach 70. XX wieku przez firmę Diehl, która łączy dwie sprzeczne koncepcje . Normalnie granaty były produkowane w wersjach zaczepnej używanej podczas szturmu mających duży ładunek wybuchowy potrzebny do generowania silnej fali uderzeniowej (ma ona ogłuszyć przeciwnika). Tego typu granaty były też nastawione na generowanie małej ilości odłamków, aby nie porazić np. okolicznych żołnierzy na otwartym terenie.

To sprawiało, że słabo nadawały się do obrony, gdzie np. żołnierz po rzuceniu granatu może się schować do okopu i wtedy liczy się po prostu skuteczny zasięg rażenia kosztem innych czynników. W takim zastosowaniu są preferowane granaty obronne generujące jak najwięcej odłamków, co jest dużym minusem podczas ataku.