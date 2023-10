Dziwne ruchy rosyjskich okrętów. Wygląda na to, że czegoś się boją

Humeniuk przypomniała, że w ubiegłym roku, podczas pierwszych miesięcy rosyjskiej inwazji, okręty agresora zbliżały się do obwodu odeskiego na odległość strzału artyleryjskiego. Sytuacja zmieniła się po zatopieniu przez Ukraińców krążownika rakietowego Moskwa w kwietniu 2022 r. Od tego momentu rosyjska marynarka wojenna zaczęła operować na wodach oddalonych o co najmniej 100 mil morskich od brzegu.

Rzeczniczka sił ukraińskich podkreśliła, że największą stratę podczas wojny z Ukrainą rosyjska marynarka wojenna poniosła w kwietniu 2022 r. gdy zatopiony został krążownik rakietowy Moskwa - flagowy okręt Floty Czarnomorskiej. Według oficjalnych informacji Kremla na krążowniku zginął jeden członek załogi, a 27 uznano za zaginionych. Faktyczna liczba poległych była prawdopodobnie znacznie większa. Był to okręt, który wszedł do służby w 1983 r. Mierzył 186,4 m długości i 20,8 m szerokości, cechując się przy tym wypornością ponad 12 tys. ton. Osiągał prędkość maksymalną 32 węzłów (ok. 60 km/h). Był projektowany głównie pod kątem zwalczania lotniskowców.

We wrześniu br, Ukraińcy przeprowadzili atak powietrzny na stocznię w Sewastopolu. W jego efekcie Flota Czarnomorska uczuliła się o dwie kolejne jednostki - okręt podwody oraz okręt desantowy projektu 775 (Ropucha). Ten ostatni należy do maszyn, które wciąż stanowią trzon rosyjskiej floty desantowej i są istotne z punktu widzenia układu sił na Morzu Czarnym. Były produkowane w gdańskiej Stoczni Północnej do końca lat 80. Mają długość ok. 115 m i pokład ładunkowy o powierzchni aż 600 m kwadratowych.