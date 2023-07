Co robi "Morgunow"? Drugi statek floty czarnomorskiej w haniebnej roli

Duży okręt desantowy "Piotr Morgunow" to drugi okręt wyprodukowany według projektu 11711. Pierwszym był prototypowy "Ivan Gren". Ze względu na dużą ilość żołnierzy i sprzętu, jaką może on przewieźć, stanowiłby spore zagrożenie dla obrońców wybrzeża Ukrainy, jednak Rosjanie nie kwapią się na razie do używania tej jednostki zgodnie z jej przeznaczeniem. Możliwe, że boją się, że "Morgunow" podzieli los zatopionego krążownika rakietowego "Moskwa". Utrata dwóch największych statków floty czarnomorskiej z pewnością byłaby druzgoczącym ciosem w PR wojsk Władymira Putina.