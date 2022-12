Zmobilizowani giną nawet przed wysłaniem na front. Eksplodował moździerz 2B11 Sani

Na poniższym zdjęciu widzimy pozostałości ciężkiego moździerza kal. 120 mm 2B11 Sani, z którego pozostała tylko płyta oporowa i fragment lufy. Resztę stanowi krater powstały w wyniku eksplozji pocisku moździerzowego zawierającego około 1,5 kg trotylu plus ładunków miotających.

Brak informacji o ofiarach, ale najpewniej pięcioosobowa obsługa zginęła, a ich pozostałości zostały wyrzucone poza kadr zdjęcia. Rosjanie część zmobilizowanych rzucili do walki natychmiast, a część jest szkolona na poligonach w Rosji, aby trafić do Ukrainy w późniejszym terminie.

Możliwe też, że felerny pocisk miał już "zerwany zapalnik" w wyniku np. upadku lub korozji. Z tego względu z amunicją artyleryjską i nie tylko należy się obchodzić delikatnie, ponieważ normalnie zapalnik jest "zrywany" podczas wystrzału. Z kolei, jeśli ten został "zerwany" wcześniej to przeciążenia podczas wystrzału doprowadzą do jego detonacji, tak jak ma to miejsce w przypadku uderzenia w cel lub ziemię.