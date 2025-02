Wyjątkowe odkrycie. To zmieni nasze postrzeganie Marsa

Badania marsjańskich próbek wskazują, że charakterystyczny kolor powierzchni planety może być wynikiem obecności ferrihydrytu, a nie hematytu. Substancja, która odpowiedzialna jest za czerwień Marsa to tlenek żelaza, który wymaga wody do powstania. Badanie opublikowane w "Nature Communications", wskazuje na to, że proces rdzewienia planety musiał rozpocząć się gdy na Marsie występowały oceany.