Choć dokładny wariant przekazywanych samolotów nie został oficjalnie ujawniony, duńskie siły powietrzne eksploatowały głównie wersje F-16AM/BM, będące zmodernizowanymi wariantami F-16A/B, dostosowanymi do współczesnych standardów bojowych i to najprawdopodobniej te maszyny trafiły w ręce ukraińskich pilotów.

Warto przypomnieć, że F-16 Fighting Falcon to amerykański jednomiejscowy myśliwiec wielozadaniowy, zaprojektowany przez firmę General Dynamics (obecnie Lockheed Martin). Od momentu wprowadzenia do służby w latach 70. XX wieku, stał się jednym z najpopularniejszych samolotów bojowych na świecie, używanym przez siły powietrzne ponad 20 krajów, w tym Polski.

F-16 ma długość 15,06 m, rozpiętość skrzydeł 9,96 m i wysokość 4,88 m. Napędzany jest jednym silnikiem turbowentylatorowym Pratt & Whitney F100 lub General Electric F110, co pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej ok. 2 Machów (blisko 2400 km/h) oraz zasięgu bojowego do 550 km. Maksymalna masa startowa F-16 wynosi prawie 17 ton, z czego do 5,5 tony przypada na uzbrojenie lub dodatkowe zbiorniki paliwa.