Duże transporty broni w Rzeszowie. Kolejny kraj zaczął pomagać Ukrainie

Pociski mają pochodzić z rezerw izraelskiej armii, która wycofała je już ze służby. Portal Axios powołujący się na relacje trzech dobrze poinformowanych źródeł zaznacza, że jest to pierwsza od początku rosyjskiej inwazji dostawa izraelskiej broni do Ukrainy.

Portal Axios dodaje, że od razu po ogłoszeniu o wycofaniu systemów Patriot władze ukraińskie zwróciły się do USA i Izraela z prośbą o ich renowację i przekazanie na front. Źródło amerykańskiego serwisu w izraelskim rządzie przekazało, że początkowo premier Benjamin Netanjahu nie był zainteresowany rozmowami na ten temat, jednak we wrześniu 2024 r. zgodził się na przekazanie tego uzbrojenia.

To pierwsza taka pomoc z Izraela dla Ukrainy. Pomimo licznych próśb Kijowa, Izrael dotąd nie dostarczał Ukrainie pomocy w postaci uzbrojenia, a skoncentrował się na przekazywaniu transportów z pomocą humanitarną. Jak donosiły media, część amunicji artyleryjskiej znajdującej się w izraelskich magazynach została przetransportowana przez USA do Ukrainy, ale były to zapasy należące do armii amerykańskiej.