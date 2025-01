Rosyjska broń dla Ukrainy. Ma ją dostarczać Izrael

Do spotkania wiceminister spraw zagranicznych Izraela Sharren Haskel i ambasadora Ukrainy w Izraelu Jewgena Kornijczuka doszło 21 stycznia. Jak informowała później strona ukraińska, Haskel zaproponowała przeniesienie rosyjskiej broni przejętej przez Izrael m.in. w Libanie do Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że słowa zostały poparte czynami, a transfer sprzętu wojskowego już się rozpoczął. Żadna ze stron nie potwierdziła tego jednak oficjalnie.

Serwis The Telegraph zwrócił uwagę na uruchomione po spotkaniu polityków loty amerykańskich C-17A. Te ciężkie samoloty transportowe, produkowane przez Boeinga, są zdolne do przenoszenia ponad 77 ton ładunku, a ich konstrukcja pozwala zabrać na pokład pojazdy opancerzone, a nawet czołgi. Zauważono, że maszyny startują z niemieckiej bazy Ramstein w Niemczech, lądują w izraelskim Hatzerim, a następnie kierują się do Rzeszowa, który jest jednym z głównych punktów logistycznych dla dalszego przerzutu sprzętu wojskowego do Ukrainy.