Drony Bayraktar nieskuteczne w Ukrainie? Eksperci mają nowy pomysł

Bayraktar TB2 to dron klasy MALE, co oznacza, że jest zdolny do wykonywania lotów na średniej wysokości i utrzymania się w powietrzu przez długi czas. Jego długość wynosi 6,5 metra, a rozpiętość skrzydeł to aż 12 metrów. Może odbywać loty na wysokości do 7,6 km, nieprzerwanie przez okres do nawet 27 godz.