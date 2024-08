Dron Dnia Sądu. Rosjanie budują sprzęt na wypadek wojny atomowej

Dron Dnia Sądu ma oferować zasięg od 500 metrów do dwóch kilometrów, a przygotowanie go do działania ma zająć tylko 30 sekund. Kierowanie nim ma być możliwe z ruchomych platform, a start będzie mógł odbywać się z pojazdów opancerzonych. Długotrwałość lotu określono na 20 minut.