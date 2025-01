Kosmiczne potwory. Czarne dziury cięższe niż się spodziewano

Zespół badawczy, kierowany przez Jorryta Matthee z Instytutu Nauki i Technologii Austrii, odkrył, że w najbardziej ekstremalnych przypadkach czarne dziury są 1000 razy cięższe niż powinny. Jak podaje portal Live Science, to odkrycie może przybliżyć astronomów do rozwiązania zagadki dotyczącej formowania się czarnych dziur we wczesnym wszechświecie. Badacze twierdzą, że są coraz bliżej przełomowego odkrycia.

Niedawne odkrycie galaktyk znanych jako "małe czerwone kropki", które posiadają aktywne jądra galaktyczne (AGN), dostarcza dowodów wskazujących na to, że czarne dziury we wczesnym okresie istnienia wszechświata mogły aktywnie się rozwijać w galaktykach o stosunkowo niskiej masie gwiazdowej, wynoszącej jedynie około 100 milionów mas Słońca. Sugeruje to, że proces formowania i wzrostu czarnych dziur mógł zachodzić dużo szybciej w porównaniu do obecnie obserwowanego tempa.