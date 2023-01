F-16 dla Ukrainy? Producent zapowiedział gotowość zwiększenia produkcji

Frank St John, dyrektor operacyjny Lockheed Martin w rozmowie z The Financial Times przekazał, że firma jest gotowa zwiększyć produkcję myśliwców F-16 w Greenville, w Południowej Kalifornii, aby zaspokoić popyt wśród krajów, które mogłyby zgodzić się na przekazanie swoich myśliwców na Ukrainę. Dodał też, że firma nie bierze bezpośredniego udziału w negocjacjach w sprawie ewentualnej dostawy samolotów wojskowych dla Kijowa.

Serwis brytyjskiego dziennika przypomina, że sprzedaż lub transfer amerykańskich myśliwców do krajów trzecich musi zostać zatwierdzona przez rząd USA. Oznacza to, że państwo, które zdecyduje się na taki ruch, będzie potrzebowało politycznego wsparcia ze strony administracji Bidena. Wcześniej USA odmówiły przekazania myśliwców F-16 i nowszych Ukrainie ze względu na obawy, że zostaną one wykorzystane do ataków na terytorium Rosji.