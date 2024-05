Dostali go od Polaków. Pokazali, jak z niego korzystają

Przedsiębiorstwo Mista dostarczyło w marcu br. setny egzemplarz Oncilli dla ukraińskiej armii . W Ukrainie porusza się więc już przynajmniej 100 pojazdów polskiej produkcji, które to zdaniem tamtejszego wywiadu "dobrze zaprezentowały się na polu walki i ratowały życie" . Jeden z ukraińskich dowódców brygady, która na co dzień korzysta z Oncilli, zwracał uwagę przede wszystkim na wysoką zwrotność i prędkość wozów ze Stalowej Woli. Dzięki temu Oncilla może bez trudu "poruszać się w trudnych warunkach w terenie".

Wspomniany karabin NSW charakteryzuje się szybkostrzelnością praktyczną na poziomie 80-100 strz./min. Jego maksymalny zasięg to natomiast 6 km, choć skuteczny określa się na 1,5 km. Warto też zwrócić uwagę na niemal niewidoczny rozrzut podczas ostrzału z Oncilli. Pociski docierają właściwie dokładnie w miejsce, w które jest wymierzony elektroniczny celownik na ekranie.

Oncilla ma również szereg innych zalet, w tym przede wszystkim wydajną jednostkę napędową, którą chwalą Ukraińcy. W zależności od wersji wóz jest napędzany silnikiem KM Deutz BF 4M 1013FC o mocy 190 KM lub Iveco NEF 4 ENTC, który generuje moc na poziomie 209 KM. Każdy z silników pozwala rozpędzić się tej ważącej ok. 8,8 t konstrukcji mieszczącej łącznie 9-osobową załogę do prędkości 120 km/h. Jednocześnie zatankowany do pełna zbiornik paliwa gwarantuje możliwość pokonania 700 km.