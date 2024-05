Zachód krytykuje Ukrainę. "To głupia decyzja"

Przypomnijmy, że w czwartek 23 maja Ukraińcy zaatakowali jeden z cenniejszych dla Rosjan obiektów – stację radiolokacyjną w Armawirze (Kraj Krasnodarski), która składa się z dwóch radarów pozahoryzontalnych 77Ja-6DM Woroneż-DM. Zniszczenie obu radarów jest ważne nie tylko ze względu na to, iż Rosjanie zostali pozbawieni ważnego elementu pozwalającego kontrolować przestrzeń powietrzną. To również cios w gospodarkę Federacji Rosyjskiej, która w kilka chwil straciła urządzenia warte 4,5 mld rubli (ok. 200 mln zł) za sztukę, a dodatkowo trudne do odbudowy w krótkim czasie.