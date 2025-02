Donald Trump idzie na całość. Zaproponował F‑35 sojusznikowi Rosji

Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone znacznie zwiększą sprzedaż sprzętu wojskowego do Indii i otworzą drogę do kontraktu dotyczącego myśliwców F-35 dla tego kraju. Indie to największy importer broni na świecie, który przez lata zbroił się w Rosji i jeszcze nie tak dawno wymieniano go w gronie potencjalnych nabywców myśliwców Su-57.