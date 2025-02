Airbus A321 MPA. Europejski konkurent dla P‑8 Poseidona coraz bliżej

– Samolot patrolowy A321 MPA (Maritime Patrol Aircraft) ma wszystkie atuty, aby stać się prawdziwą "latającą fregatą" zdolną do reagowania na szeroki zakres misji powierzonych francuskiemu patrolowi morskiemu. – powiedział Jean-Brice Dumont, wiceprezes wykonawczy Airbus Defence and Space. – Airbus oferuje własne rozwiązanie, które zapewnia autonomię, dostępność i niezawodność wymagane do wniesienia wkładu do komponentu odstraszania nuklearnego.