Wedle najnowszych danych Rosjanie tracą coraz więcej czołgów w tempie, które uniemożliwia uzupełnianie strat z bieżącej produkcji. Wyliczenia ekspertów wskazują, że przez trzy miesiące – od marca do maja br. – armia Federacji Rosyjskiej traciła w ciągu miesiąca niemal 400 czołgów , czyli aż 70 proc. więcej niż w pierwszych dwóch latach wojny.

Choć w opozycji do tych liczb stoją te bardziej pesymistyczne dla Ukrainy i Zachodu, które stanowią, że Rosjanie po latach prowadzenia wojny zdołali "agresywnie odbudować siły" i "rozpędzić" tamtejszy przemysł zbrojeniowy na najwyższe obroty, licznych strat każdego dnia nie należy pomijać. Julian Röpcke zauważa, że tak duże straty wynikają również z tego, że w zasadzie sami Rosjanie ułatwiają Ukraińcom pracę . Ci pierwsi popełniają bowiem jeden mały błąd, który kosztuje ich gigantyczne pieniądze.

Zaraz obok dronów kamikadze na froncie niemałą popularnością cieszą się miny lądowe. To właśnie one mają za zadanie unieruchomić pojazd i w efekcie wyłączyć go na krótszy lub dłuższy okres z walki.