Śmiali się z tego wozu Rosjan. Armia idzie o krok dalej

Maszyna szybko stała się obiektem drwin i żartów internautów komentujących nagrania ze specyficznie wyglądającym czołgiem obudowanym stalowymi płytami. Wkrótce jednak emocje ostudził pracownik amerykańskiego Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną Rob Lee, który zwrócił uwagę, że nowa konstrukcja Rosjan wcale nie musi być "szaloną adaptacją" . Zaznaczał wówczas, że rosyjskie modyfikacje to w zasadzie dostosowanie się do warunków panujących na froncie.

Na unowocześnionym czołgu nie widać jednak dodatkowego modułu walki elektronicznej, który w pierwszej wersji konstrukcji tego typu znajdował się na samej górze maszyny. Niewykluczone, że w tym wydaniu Rosjanie postanowili nie montować systemu do zakłócania dronów, a to ze względu na obecność trałowca znajdującego się w przedniej części czołgu. Ten bowiem determinuje zastosowanie nowego czołgu-żółwia.

Dodatek przeznaczony do usuwania min to KMT-7, czyli konstrukcja typu kombinowanego walcowo-pługowego – wyjaśnia ukraiński portal Fofanov. Składa się z dwóch sekcji rolkowych, dwóch sekcji pługowych i dwóch ram montażowych. To prosta konstrukcja, której rolą jest wykrywanie i usuwanie min na drodze. Trałowiec nie jest montowany na stałe do czołgu. Można go zdjąć i zainstalować na innej konstrukcji. Nie można więc wykluczyć, że nowy czołg-żółw wkrótce zmieni swoją rolę.