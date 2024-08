Czy uderzenie pioruna w jezioro jest w stanie zabić ryby? Odpowiedź może zaskakiwać

Kiedy piorun uderza w jezioro, nie zawsze wpływa to na życie ryb w sposób, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Uderzenie pioruna w jezioro może mieć kilka konsekwencji, ale to, czy ryby zostaną zabite, zależy od kilku czynników.

Ryby znajdujące się blisko powierzchni wody mogą być narażone na skutki uderzenia, ale te głębiej zanurzone są znacznie mniej zagrożone . W rzeczywistości, woda dobrze rozprasza ciepło, a temperatura wywołana uderzeniem pioruna, choć może osiągnąć ekstremalne wartości, szybko opada, co zmniejsza ryzyko ugotowania wody czy bezpośredniego zabicia ryb.

Podczas burzy, piorun może uderzyć w wodę, a prąd elektryczny przemieszcza się głównie wzdłuż powierzchni, co sprawia, że osoby znajdujące się w wodzie mogą być poważnie zagrożone. Nawet jeśli nie jesteś bezpośrednio w miejscu uderzenia, prąd elektryczny może przemieszczać się na znaczną odległość, sięgając od 10 do 100 metrów (32–328 stóp) od punktu uderzenia. Ta energia, sięgająca nawet 10 milionów woltów, może być wystarczająco silna, by spowodować poważne obrażenia.