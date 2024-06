Wyłączać telewizor podczas burzy? Nie każdy o tym wie

W trakcie burzy warto zadbać o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego. Mowa tutaj m.in. o telewizorach, konsolach czy sprzęcie AGD. Należy też pamiętać, że wyłączenie samego zasilania nie jest wystarczającym działaniem. Podczas uderzenia pioruna, które może wygenerować energię nawet 125 mln woltów, pojawiają się spięcia. To one są odpowiedzialne za uszkodzenia elektroniki. Zwłaszcza że instalacje np. elektroniczne czy telefoniczne dobrze przewodzą elektryczność. Co więcej, piorun nie musi uderzyć bezpośrednio w nie, aby przysporzyć nam problemów. Wystarczy, że wydarzy się to w pobliżu.