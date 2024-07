Koniec śniętych ryb w Odrze? Sytuacja jest złożona

W czerwcu 2024 roku w jeziorze Dąbie zauważono zwiększoną ilość śniętych ryb, głównie płoci i leszczy. Badania prowadzone na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie wykazały, że przyczyną zjawiska nie były metale ciężkie. Miejscowe doniesienia wskazywały natomiast na możliwe uderzenie pioruna, które mogło doprowadzić do śnięcia ryb, co potwierdzili również lokalni rybacy. Zjawisko to skłoniło władze wojewódzkie do przeprowadzenia szczegółowych badań i objęcia akwenu specjalnym monitoringiem, mimo że woda pod względem bakteriologicznym była uznana za czystą.