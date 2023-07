Jak zachować się w czasie burzy? Uważaj na popularne mity

Burze to zjawiska fascynujące, ale jednocześnie niebezpieczne. Odpowiednie zachowanie w czasie burzy, zarówno w domu, jak i poza nim, może uratować życie. Z tego względu warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, które określają, co należy robić w czasie burzy. Materiały na ten temat zostały przygotowane między innymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej .

Na pytanie, jak zachować się poza domem w czasie burzy, najlepiej odpowiedzieć, że należy znaleźć schronienie. I nie mamy tu na myśli schowania się pod drzewem - tego powinno się unikać. Jak podaje Bartłomiej Bednarz w artykule pt. "Oddziaływanie wyładowań atmosferycznych na drzewa" - pioruny często uderzają w drzewo, gdyż drewno jest lepszym przewodnikiem elektryczności niż powietrze. Drzewa stanowią więc swoiste "maszty", po których dodatnie ładunki elektryczne z ziemi mogą przemieszczać się ku górze, bliżej ujemnych ładunków w chmurach. Co więcej, w tekście artykułu czytamy, że pioruny najczęściej uderzają w samotne, wysokie drzewa.

W czasie burzy należy unikać korzystania ze sprzętów elektrycznych i elektronicznych - w razie uderzenia pioruna w sieć elektroenergetyczną może to wiązać się z porażeniem. Wskazane jest też odłączenie sprzętów elektrycznych z sieci, szczególnie wówczas, gdy w domu nie ma zrealizowanej kaskadowej ochrony przeciwprzepięciowej. Warto podkreślić, że w przypadku urządzeń takich jak komputer czy telewizor, należy też odpiąć dodatkowe przewody , np. przewód antenowy lub przewód od internetu.

Jeśli w trakcie burzy dojdzie do porażenia piorunem, poszkodowanemu należy udzielić pilnej pomocy. Przede wszystkim należy ocenić jego ogólny stan i sprawdzić, czy wyczuwalne jest tętno oraz czy osoba poszkodowana oddycha. Jeśli doszło do zatrzymania krążenia należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

W przypadku wystąpienia widocznych oparzeń należy chłodzić je zimną wodą przez ok. 5 minut. Następnie można przyłożyć do nich jałową gazę. Zanim jednak przystąpimy do jakichkolwiek działań ratowniczych, konieczne jest wyznaczenie osoby, która wezwie pogotowie ratunkowe lub samodzielne skontaktowanie się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem 112, gdzie operator może udzielić nam dodatkowych wskazówek. Oprócz tego należy pamiętać, że aby pomoc innym miała sens, należy najpierw zadbać o własne bezpieczeństwo - osobę porażoną piorunem należy więc przetransportować w bezpieczne miejsce.