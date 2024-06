Pojawiła się na niebie. Ludzie chwytali za telefony

Komentujący zdjęcia i nagrania wspomnianej chmury szelfowej nad województwem opolskim są ze sobą zgodni. "Ależ groźnie wygląda", "przerażające", "strach się bać" – czytamy w komentarzach pod wpisem Lubuskich Łowców Burz. Co dokładnie zwiastuje to zjawisko obserwowane na niebie? Co do zasady chmura szelfowa (wał szkwałowy) zapowiada gwałtowne i intensywne zjawiska pogodowe.