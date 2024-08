Ten samolot już nie poleci. Czarna seria Rosjan trwa

Dla Rosjan strata tej maszyny jest niezwykle istotna. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w tamtejszych siłach zbrojnych znajduje się coraz mniej jednostek tego typu . Jeszcze niedawno na temat liczebności rosyjskiego lotnictwa wypowiadał się ekspert związany z branżą lotniczą Konstantyn Krywołap. Wedle jego wyliczeń Rosjanom zostało do dyspozycji ok. 80 samolotów Su-34 . W przeszłości potwierdzono natomiast zniszczenia ponad 30 egzemplarzy.

Co również istotne, to fakt, iż przemysł zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej ma obecnie produkować maksymalnie 10 bombowców taktycznych Su-34 w ciągu roku. To liczba, która nie pozwala pokryć bieżących strat i która w zasadzie obrazuje problemy rosyjskiego przemysłu. W 2022 r. bowiem wyprodukowano aż 20 samolotów tego typu, natomiast w 2023 r. wydajność spadła do 12 jednostek. W 2024 r. rosyjskie lotnictwo zasiliły dotąd tylko cztery egzemplarze Su-34.