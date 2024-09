Su‑57 nad Ukrainą. Putin wysłał do walki swoje najnowocześniejsze samoloty

Według źródeł ukraińskich, samoloty Su-57 przeprowadziły w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy 40 ataków na cele w Ukrainie. Oznacza to, że aktywność najnowocześniejszych samolotów Putina rośnie. O ile w początkowym okresie wojny w ogóle nie były używane, to z czasem Rosjanie zaczęli stopniowo wprowadzać je do walki.