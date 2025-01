To może być pierwszy taki przypadek w historii. Wszystko nagrała kamera

W lipcu 2024 r. kamera Ring zamontowana przed domem Joe Velaiduma i Laury Kelly w Charlottetown uchwyciła moment, gdy meteoryt roztrzaskał się na chodniku przed wejściem. Co więcej, na nagraniu słychać wyraźny dźwięk uderzenia kosmicznej skały o ziemię. Geolog Chris Herd z Uniwersytetu Alberty, który badał fragmenty tego obiektu, przyznaje, że może to być pierwszy taki przypadek, kiedy udokumentowano dźwięk spadającego meteorytu.

Gospodarze zdarzenia byli akurat na spacerze z psami, gdy doszło do upadku meteorytu. Po powrocie zastali niewielki bałagan na chodniku, a sąsiedzi wspomnieli o głośnym hałasie. Dopiero po przejrzeniu nagrania z kamery Velaidum i Kelly zorientowali się, że przed ich domem doszło do wyjątkowego zdarzenia.

"Szokujące było dla mnie to, że stałem dokładnie w tym miejscu kilka minut przed uderzeniem" – powiedział Velaidum w rozmowie z CBC News. "Gdybym to widział, być może stałbym tam w chwili impaktu, co mogłoby skończyć się tragicznie".