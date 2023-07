Czołgi T-14 Armata ruszyły na front? Rosja nadal ma z nimi problemy

"Rosyjska grupa bojowa Południe używała w walce zaawansowanych czołgów T-14 Armata" – informuje TASS. Członkowie jednostki zdaniem anonimowego źródła korzystali z kilku maszyn, by sprawdzić, jak czołgi spisują się na froncie. " Następnie zostały one wycofane z linii frontu " – czytamy dalej.

W sieci nadal brakuje wiarygodnych materiałów, które pozwoliłby ze 100-procentową pewnością stwierdzić, że Rosja uporała się z odpowiednim przygotowaniem T-14 do walki. To pozwala snuć podejrzenia, że walczący w rosyjskiej armii żołnierze bynajmniej nie bez powodu mają złe zdanie o nowej konstrukcji. Sprzęt może być stale badany, a następnie z powrotem wysyłany do zakładów produkcyjnych, by eliminować krytyczne usterki.