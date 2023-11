Czołgi Abrams nie zmieniły sytuacji na froncie? Szczere słowa Zełenskiego

Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać Ukrainie 31 czołgów Abrams . Zza oceanu maszyny trafiły do Niemiec, gdzie przeszły ostateczne przeglądy, a wytypowani przez Kijów żołnierze odbyli szkolenie z ich obsługi. We wrześniu ukraińskie władze potwierdziły odebranie pierwszej partii. Obecnie w walkach z Rosjanami udział biorą już wszystkie czołgi Abrams przygotowane przez Amerykanów.

M1A1 Abrams to czołg wyposażony w armatę kal. 120 mm M256. Posiada też uzbrojenie dodatkowe w postaci karabinów maszynowych kal. 12,7 mm oraz kal. 7,62 mm. Maszyna waży 57 t, mierzy prawie 10 m długości. Pomimo takich gabarytów jest w stanie rozpędzać się do nawet 67 km/h. Kijów otrzymał egzemplarze ze zmodyfikowanymi modułami pancerza. Zamiast standardowych paneli ze zubożonego uranu zastosowano w nich wkłady wolframowe. Zdaniem Amerykanów nie wpłynęło to jednak istotnie na wytrzymałość tych pojazdów.

W pierwszych tygodniach wojny Ukraina musiała bazować przede wszystkim na starszych, często poradzieckich czołgach. Dostawy z krajów NATO skoncentrowały się głównie na różnych wariantach niemieckich Leopardów. Obecnie Kijów ma do dyspozycji także Abramsy oraz brytyjskie czołgi Challenger 2. Te ostatnie są określane przez ukraińskich żołnierzy "karabinami snajperskimi przystosowanymi do strzelania na duże odległości", co odnosi się do ich bardzo wysokiej celności.