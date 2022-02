USA sprzeda Polsce nowe czołgi za ok. 24 mld złotych

O przyjęciu wniosku przez Departament Stanu poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Współpracy Obronnej (DSCA). Zgodnie z informacjami, do których dotarł serwis Zbiam.pl Polska wnioskuje o zakup 250 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams wraz z 26 wozami zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostami towarzyszącymi M1110 JAB.

W pakiecie mają się znaleźć również: 250 zestawów zakłócających zapalniki radiowe min i IED AN/VLQ-12 CREW Duke, 276 12,7 mm wkm M2, 500 7,62 mm karabinów maszynowych M240C i 15 zapasowych turbin gazowych AGT1500. W planach jest też zakup m.in. stanowisk uzbrojenia CROWS-LP, zestawów do wykonywania napraw w warunkach polowych, odbiorników GPS czy części zamiennych i zestawów naprawczo-diagnostycznych.

Nowe wozy bojowe mają trafić do jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jeżeli wierzyć deklaracjom Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z grudnia zeszłego roku, to pierwsze czołgi Abrams mogą trafić do Polski jeszcze w tym roku.