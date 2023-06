Czarny dzień Rosjan. Stracili pięć cennych jednostek

Udokumentowane rosyjskie straty są efektem wyłącznie dwóch, ale za to bardzo skutecznych ataków ukraińskiego wojska. Przeprowadzono je na zachodzie obwodu donieckiego, kilkanaście km od głównej linii frontu. Ukraińskie rozpoznanie powietrzne natrafiło na duże zgrupowanie Rosjan korzystających z armatohaubic 2S19 "Msta-S", po czym do akcji wkroczyła artyleria.

Najpierw zlokalizowano dwie wrogie jednostki. Na nagraniu widać, że nie doszło tu do bezpośrednich trafień, ale odległość kilku metrów przy dużej sile wybuchów wystarczyła do neutralizacji celów. Charakterystyka eksplozji pozwala sądzić, ze Ukraińscy wykorzystali wyrzutnie HIMARS oraz pociski GMLRS .

Komentatorzy twierdzą, że można mówić o dużym ciosie dla Rosjan. Wprawdzie posiadają 2S19 "Msta-S" w sporej liczbie, ale nie znaczy to, że mogą pozwolić sobie na takie straty. Do tej pory udokumentowano już wyeliminowanie tych armatohaubic, ale maksymalnie dwóch za jednym atakiem . Teraz najeźdźcy stracili aż pięć (a szóstą im uszkodzono).

2S19 "Msta-S" to następca starszego 2S5 Hiacynt, armatohaubica o masie ok. 42 t wykorzystująca kal. 152 mm. Strzelając z niej Rosjanie mogą razić cele na dystansie do 24 - 29 km (w zależności od rodzaju pocisku), przy szybkostrzelności ok. 6-8 strzałów na minutę (w najnowszych wersjach do 10 strzałów na minutę). Poza haubicą 2S19 "Msta-S" posiada karabin maszynowy 12,7 mm.