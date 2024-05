Czarna seria Rosjan. Mają coraz mniej samolotów

Do listy ok. 350 zniszczonych w sumie samolotów Rosjan Ukraińcy dopisują bowiem kolejny egzemplarz, który nie zagrozi już armii obrońców z powietrza. Ukraińskie siły zbrojne w sobotę 25 maja zniszczyły kolejny Su-25 . Tym razem samolot padł ofiarą 110. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej w obwodzie donieckim.

Strata Rosjan jest o tyle istotna, gdyż jest to przynajmniej piąta zniszczona maszyna tego typu w ciągu ostatnich dwóch tygodni oraz ósma w ciągu ubiegłego miesiąca. Z tego powodu w sieci pojawiają się podejrzenia, jakoby coraz częstsze zestrzelenia miały świadczyć o rychłym nadejściu F-16 w szeregi ukraińskiej armii . Warto jednak podkreślić, że F-16 i Su-25 nie są bezpośrednimi konkurentami i bynajmniej nie musi to oznaczać, że Ukraińcy "czyszczą" niebo przed pojawieniem się amerykańskich maszyn.

Su-25 są w zasadzie narażone na częsty ostrzał ze strony przeciwnika ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie. Są to bowiem samoloty, które mają odmienne zastosowanie od większych myśliwców uzyskiwania przewagi powietrznej. Mniejsze Su-25 służą armii jako maszyny do wspierania wojsk lądowych z powietrza i walkach w pierwszej linii.

Oznacza to więc, że wspomniane samoloty poruszają się zwykle na niższych pułapach – co zresztą potwierdza fakt, iż maksymalnie mogą one "wspinać się" na wysokość 7 km. Do tego rozpędzają się do prędkości 950 km/h, w związku z czym są łatwiejszym celem dla wielu systemów obrony powietrza niż większe płatowce latające z prędkością naddźwiękową.