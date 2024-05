Policzyli samoloty Rosjan. To złe wieści dla Ukrainy

– Rosja ma jeszcze nieco mniej niż 200 takich samolotów … 190, według różnych szacunków – poinformował analityk wojskowy. Dodał też, że Su-25 to generalnie popularny samolot, jeśli chodzi o radzenie sobie z nim przez Ukraińców. Wynika to jednak najprawdopodobniej w dużej mierze z tego, że Su-25, jak zaznaczał Hetman, działa w pierwszej linii frontu, w związku z czym jest narażony na liczne ataki.

Zastosowanie Su-25 determinuje jego pułap. Ten bowiem wynosi ok. 7 km, a więc znacznie mniej niż myśliwce lub bombowce, które przekraczają granicę 14 km. Maksymalna prędkość osiągana przez Su-25 to z kolei 950 km/h, a więc również o wiele mniej niż myśliwce rozpędzające się zwykle do nawet 2 tys. km/h.

Wspomniana maszyna mierzy ponad 15 m długości i waży 10 t. Na 10 podskrzydłowych węzłach uzbrojenia może natomiast przenosić uzbrojenie o wadze ponad 4,3 t, zaś podstawową bronią do ataku w przypadku tego samolotu jest jedno działko GSz-30-2 kal. 30 mm. Maksymalny zasięg Su-25 w podstawowej wersji to ok. 510 km. Możliwe jest jednak jego znaczne zwiększenie, bo do 1850 km, jednak wymaga to zastosowania dodatkowych zbiorników paliwa.