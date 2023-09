Coś zakłóca ruch w Układzie Słonecznym. Naukowcy na tropie planety KBP

Przypuszczenia, że za orbitą Neptuna znajduje się jakieś nieodkryte, masywne ciało niebieskie, towarzyszą astronomom co najmniej od XIX wieku. Bazują one na obserwowanych anomaliach w ruchu planet, których wyjaśnieniem może być jakaś duża, oddalona od Słońca bardziej niż najodleglejsze planety, masa.

Prowadzone w tym kierunku badania doprowadziły do odkrycia Plutona, jednak jest on zbyt mały i ma zbyt małą masę, by powodować rejestrowane zaburzenia. Próbą ich wyjaśnienie jest koncepcja planety X albo – według współczesnych badań – Dziewiątej Planety (Planet Nine).

Pas Kuipera to obszar rozciągający się za orbitą Neptuna, wypełniony licznymi planetoidami i co najmniej trzema planetami karłowatymi (Pluton, Haumea i Makemake) – liczbę obiektów o średnicy co najmniej 100 km szacuje się na 70 tys., z czego zaledwie kilka tysięcy zostało rozpoznanych. To właśnie analiza orbit obiektów z Pasa Kuipera pozwoliła badaczom na przypuszczenie, że wpływ na to ma jakaś nieznana planeta.