Coś niepokojącego stało się w Arktyce. Naukowcy biją na alarm

Wrzesień to dla Arktyki pora na podsumowanie sezonu roztopów. W tym roku nie jest inaczej, ale wstępne wyniki niepokoją. Zasięg lodu morskiego w rejonie na początku września Arktyki skurczył się do 4,54 mln km2. Nie jest to rekord z 2012 czy 2020, ale specjalistom z innego powodu jeży się włos na głowie.

Wszystko to działo się ogromnie szybko, a prognozy na finisz arktycznego lata są fatalne. Bardzo wysokie temperatury wód i powietrza, a do tego niekorzystny układ baryczny. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu Arktyka może jeszcze poważnie popłynąć.